BugsCoin (BGSC) Tokenomics

BugsCoin (BGSC) Information BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community. Officiel hjemmeside: https://www.bugscoin.com Hvidbog: https://bugscoin.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xa4b68d48d7bc6f04420e8077e6f74bdef809dea3 Køb BGSC nu!

BugsCoin (BGSC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BugsCoin (BGSC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 82.29M $ 82.29M $ 82.29M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 11.56B $ 11.56B $ 11.56B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 711.60M $ 711.60M $ 711.60M Alle tiders Høj: $ 0.380002 $ 0.380002 $ 0.380002 Alle tiders Lav: $ 0.000879298085739812 $ 0.000879298085739812 $ 0.000879298085739812 Nuværende pris: $ 0.007116 $ 0.007116 $ 0.007116 Få mere at vide om BugsCoin (BGSC) pris

BugsCoin (BGSC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BugsCoin (BGSC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BGSC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BGSC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BGSC's tokenomics, kan du udforske BGSC tokens live-pris!

Sådan køber du BGSC Er du interesseret i at tilføje BugsCoin (BGSC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BGSC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BGSC på MEXC nu!

BugsCoin (BGSC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BGSC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BGSC prishistorikken nu!

BGSC Prisprediktion Vil du vide, hvor BGSC måske er på vej hen? Vores BGSC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BGSC Tokens prisprediktion nu!

