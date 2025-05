BGSC

BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

NavnBGSC

RangNo.546

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.05%

Cirkulationsforsyning6,075,000,000

Max Udbud100,000,000,000

Samlet Udbud29,441,428,003

Cirkulationshastighed0.0607%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj137.18120176153352,2024-12-09

Laveste pris0.000879298085739812,2024-12-09

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

