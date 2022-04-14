BENQI (BENQI) Tokenomics Få vigtig indsigt i BENQI (BENQI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BENQI (BENQI) Information BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner. Officiel hjemmeside: https://benqi.fi/ Hvidbog: https://docs.benqi.fi/ Block Explorer: https://avascan.info/blockchain/c/token/0xe286298A3293483f3aA4Bf8b748bb7aAdF2830d1 Køb BENQI nu!

BENQI (BENQI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BENQI (BENQI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 50.28M $ 50.28M $ 50.28M Samlet udbud $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Cirkulerende forsyning $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 50.46M $ 50.46M $ 50.46M Alle tiders Høj: $ 0.38 $ 0.38 $ 0.38 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.007008 $ 0.007008 $ 0.007008 Få mere at vide om BENQI (BENQI) pris

BENQI (BENQI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BENQI (BENQI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BENQI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BENQI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BENQI's tokenomics, kan du udforske BENQI tokens live-pris!

Sådan køber du BENQI Er du interesseret i at tilføje BENQI (BENQI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BENQI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BENQI på MEXC nu!

BENQI (BENQI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BENQI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BENQI prishistorikken nu!

BENQI Prisprediktion Vil du vide, hvor BENQI måske er på vej hen? Vores BENQI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BENQI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!