BENQI

BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

NavnBENQI

RangNo.514

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.03%

Cirkulationsforsyning6,806,457,403

Max Udbud7,200,000,000

Samlet Udbud7,200,000,000

Cirkulationshastighed0.9453%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.40805462,2021-08-24

Laveste pris0,2021-08-19

Offentlig blockchainAVAX_CCHAIN

IndledningBENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.