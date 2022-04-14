Beldex (BDX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Beldex (BDX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Beldex (BDX) Information Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online. Officiel hjemmeside: https://www.beldex.io/ Hvidbog: https://beldex.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.beldex.io/ Køb BDX nu!

Beldex (BDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Beldex (BDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 521.80M $ 521.80M $ 521.80M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 7.15B $ 7.15B $ 7.15B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.18 $ 0.18 $ 0.18 Alle tiders Lav: $ 0.0145953987018 $ 0.0145953987018 $ 0.0145953987018 Nuværende pris: $ 0.073 $ 0.073 $ 0.073 Få mere at vide om Beldex (BDX) pris

Beldex (BDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Beldex (BDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BDX's tokenomics, kan du udforske BDX tokens live-pris!

Beldex (BDX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BDX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BDX prishistorikken nu!

BDX Prisprediktion Vil du vide, hvor BDX måske er på vej hen? Vores BDX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BDX Tokens prisprediktion nu!

