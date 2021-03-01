BABB (BAX) Tokenomics Få vigtig indsigt i BABB (BAX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BABB (BAX) Information Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services. Officiel hjemmeside: https://getbabb.com/ Hvidbog: https://getbabb.com/wp-content/uploads/2021/03/BABB-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf920e4f3fbef5b3ad0a25017514b769bdc4ac135 Køb BAX nu!

BABB (BAX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BABB (BAX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 80.26B $ 80.26B $ 80.26B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Alle tiders Høj: $ 0.0009481 $ 0.0009481 $ 0.0009481 Alle tiders Lav: $ 0.0000161 $ 0.0000161 $ 0.0000161 Nuværende pris: $ 0.000022823 $ 0.000022823 $ 0.000022823 Få mere at vide om BABB (BAX) pris

BABB (BAX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BABB (BAX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAX's tokenomics, kan du udforske BAX tokens live-pris!

BABB (BAX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BAX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BAX prishistorikken nu!

BAX Prisprediktion Vil du vide, hvor BAX måske er på vej hen? Vores BAX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BAX Tokens prisprediktion nu!

