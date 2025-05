BAX

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

NavnBAX

RangNo.1589

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning76,659,947,394

Max Udbud100,000,000,000

Samlet Udbud96,000,000,000

Cirkulationshastighed0.7665%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.003376659937202931,2018-04-27

Laveste pris0.0000161,2021-01-11

Offentlig blockchainETH

IndledningBabb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.