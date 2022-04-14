BAT (BAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i BAT (BAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BAT (BAT) Information The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads. Officiel hjemmeside: https://basicattentiontoken.org/ Hvidbog: https://basicattentiontoken.org/BasicAttentionTokenWhitePaper-4.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/EPeUFDgHRxs9xxEPVaL6kfGQvCon7jmAWKVUHuux1Tpz Køb BAT nu!

BAT (BAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BAT (BAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 218.52M $ 218.52M $ 218.52M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.9224 $ 1.9224 $ 1.9224 Alle tiders Lav: $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 $ 0.06620930135250092 Nuværende pris: $ 0.1461 $ 0.1461 $ 0.1461 Få mere at vide om BAT (BAT) pris

BAT (BAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BAT (BAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAT's tokenomics, kan du udforske BAT tokens live-pris!

Sådan køber du BAT Er du interesseret i at tilføje BAT (BAT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BAT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BAT på MEXC nu!

BAT (BAT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BAT prishistorikken nu!

BAT Prisprediktion Vil du vide, hvor BAT måske er på vej hen? Vores BAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BAT Tokens prisprediktion nu!

