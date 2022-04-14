Based Labs (BASEDAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Based Labs (BASEDAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Based Labs (BASEDAI) Information BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs. Officiel hjemmeside: getbased.ai Hvidbog: https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185 Køb BASEDAI nu!

Based Labs (BASEDAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Based Labs (BASEDAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.48M $ 10.48M $ 10.48M Samlet udbud $ 35.67M $ 35.67M $ 35.67M Cirkulerende forsyning $ 34.60M $ 34.60M $ 34.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.81M $ 10.81M $ 10.81M Alle tiders Høj: $ 9.58 $ 9.58 $ 9.58 Alle tiders Lav: $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 $ 0.24456926465930381 Nuværende pris: $ 0.303 $ 0.303 $ 0.303 Få mere at vide om Based Labs (BASEDAI) pris

Based Labs (BASEDAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Based Labs (BASEDAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BASEDAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BASEDAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BASEDAI's tokenomics, kan du udforske BASEDAI tokens live-pris!

Based Labs (BASEDAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BASEDAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BASEDAI prishistorikken nu!

BASEDAI Prisprediktion Vil du vide, hvor BASEDAI måske er på vej hen? Vores BASEDAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BASEDAI Tokens prisprediktion nu!

