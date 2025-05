BASEDAI

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

RangNo.1007

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.67%

Cirkulationsforsyning34,599,420

Max Udbud35,669,420

Samlet Udbud35,669,420

Cirkulationshastighed0.97%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj10.751129650865769,2024-04-12

Laveste pris0.3696418859713684,2025-05-28

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

