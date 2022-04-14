Bakery (BAKE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bakery (BAKE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bakery (BAKE) Information Bakeryswap is the next iteration of the current Uniswap. It's like Uniswap, but faster and cheaper. In addition to all of the above, liquidity providers will also receive Bake Token rewards from which they can receive a portion of the Bakeryswap transaction fees and can be used to vote as part of Bakeryswap governance. Officiel hjemmeside: https://www.bakeryswap.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xE02dF9e3e622DeBdD69fb838bB799E3F168902c5 Køb BAKE nu!

Bakery (BAKE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bakery (BAKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 24.18M $ 24.18M $ 24.18M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 289.77M $ 289.77M $ 289.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 8.5 $ 8.5 $ 8.5 Alle tiders Lav: $ 0.00756707 $ 0.00756707 $ 0.00756707 Nuværende pris: $ 0.08343 $ 0.08343 $ 0.08343 Få mere at vide om Bakery (BAKE) pris

Bakery (BAKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bakery (BAKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAKE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAKE's tokenomics, kan du udforske BAKE tokens live-pris!

Sådan køber du BAKE Er du interesseret i at tilføje Bakery (BAKE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BAKE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BAKE på MEXC nu!

Bakery (BAKE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BAKE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BAKE prishistorikken nu!

BAKE Prisprediktion Vil du vide, hvor BAKE måske er på vej hen? Vores BAKE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BAKE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!