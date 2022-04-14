BadgerDAO (BADGER) Tokenomics Få vigtig indsigt i BadgerDAO (BADGER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BadgerDAO (BADGER) Information Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi. Officiel hjemmeside: https://app.badger.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3472a5a71965499acd81997a54bba8d852c6e53d Køb BADGER nu!

BadgerDAO (BADGER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BadgerDAO (BADGER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.74M $ 20.74M $ 20.74M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 20.08M $ 20.08M $ 20.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.69M $ 21.69M $ 21.69M Alle tiders Høj: $ 89.83 $ 89.83 $ 89.83 Alle tiders Lav: $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 $ 0.7534487788836807 Nuværende pris: $ 1.033 $ 1.033 $ 1.033 Få mere at vide om BadgerDAO (BADGER) pris

BadgerDAO (BADGER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BadgerDAO (BADGER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BADGER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BADGER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BADGER's tokenomics, kan du udforske BADGER tokens live-pris!

Sådan køber du BADGER Er du interesseret i at tilføje BadgerDAO (BADGER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BADGER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BADGER på MEXC nu!

BadgerDAO (BADGER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BADGER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BADGER prishistorikken nu!

BADGER Prisprediktion Vil du vide, hvor BADGER måske er på vej hen? Vores BADGER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BADGER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!