Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)87.59%

Cirkulationsforsyning20,382,502.43889186

Max Udbud21,000,000

Samlet Udbud21,000,000

Cirkulationshastighed0.9705%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj89.50387575,2021-02-09

Laveste pris0.7534487788836807,2025-04-16

Offentlig blockchainETH

