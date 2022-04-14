Bad Idea AI (BAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bad Idea AI (BAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bad Idea AI (BAD) Information $BAD is a decentralized experiment combining Blockchain, AI, and DAOs. Aiming to ensure AI works for humanity, it's a risky yet innovative approach. Created for education, entertainment, and experimentation, it represents a unique response to AI's growing influence. Officiel hjemmeside: https://www.badidea.ai/ Hvidbog: https://bad-idea-ai.gitbook.io/bad-idea-ai-pitchdeck/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x32b86b99441480a7e5bd3a26c124ec2373e3f015 Køb BAD nu!

Bad Idea AI (BAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bad Idea AI (BAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.52M $ 5.52M $ 5.52M Samlet udbud $ 831.04T $ 831.04T $ 831.04T Cirkulerende forsyning $ 618.73T $ 618.73T $ 618.73T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.41M $ 7.41M $ 7.41M Alle tiders Høj: $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 $ 0.00000009894 Alle tiders Lav: $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 $ 0.000000000065979197 Nuværende pris: $ 0.00000000892 $ 0.00000000892 $ 0.00000000892 Få mere at vide om Bad Idea AI (BAD) pris

Bad Idea AI (BAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bad Idea AI (BAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAD's tokenomics, kan du udforske BAD tokens live-pris!

Sådan køber du BAD Er du interesseret i at tilføje Bad Idea AI (BAD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BAD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber BAD på MEXC nu!

Bad Idea AI (BAD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BAD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BAD prishistorikken nu!

BAD Prisprediktion Vil du vide, hvor BAD måske er på vej hen? Vores BAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BAD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!