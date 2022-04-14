B3 Base (B3) Tokenomics Få vigtig indsigt i B3 Base (B3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

B3 Base (B3) Information B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design. Officiel hjemmeside: https://b3.fun/ Hvidbog: https://docs.b3.fun/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xB3B32F9f8827D4634fE7d973Fa1034Ec9fdDB3B3 Køb B3 nu!

B3 Base (B3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for B3 Base (B3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 63.30M $ 63.30M $ 63.30M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 21.29B $ 21.29B $ 21.29B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.019926 $ 0.019926 $ 0.019926 Alle tiders Lav: $ 0.002454638366307108 $ 0.002454638366307108 $ 0.002454638366307108 Nuværende pris: $ 0.002973 $ 0.002973 $ 0.002973 Få mere at vide om B3 Base (B3) pris

B3 Base (B3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for B3 Base (B3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal B3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange B3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår B3's tokenomics, kan du udforske B3 tokens live-pris!

Sådan køber du B3 Er du interesseret i at tilføje B3 Base (B3) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe B3, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber B3 på MEXC nu!

B3 Base (B3) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for B3 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk B3 prishistorikken nu!

B3 Prisprediktion Vil du vide, hvor B3 måske er på vej hen? Vores B3 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se B3 Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!