Artrade (ATR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Artrade (ATR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Artrade (ATR) Information Artrade is the first NFT marketplace for art real-world assets. Officiel hjemmeside: https://www.artrade.app/ Hvidbog: https://whitepaper.artrade.app/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ATRLuHph8dxnPny4WSNW7fxkhbeivBrtWbY6BfB4xpLj Køb ATR nu!

Artrade (ATR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Artrade (ATR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.33M $ 16.33M $ 16.33M Samlet udbud $ 1.27B $ 1.27B $ 1.27B Cirkulerende forsyning $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.40M $ 16.40M $ 16.40M Alle tiders Høj: $ 0.105 $ 0.105 $ 0.105 Alle tiders Lav: $ 0.001036381707682041 $ 0.001036381707682041 $ 0.001036381707682041 Nuværende pris: $ 0.012961 $ 0.012961 $ 0.012961 Få mere at vide om Artrade (ATR) pris

Artrade (ATR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Artrade (ATR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ATR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ATR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ATR's tokenomics, kan du udforske ATR tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje Artrade (ATR) til din portefølje?

Artrade (ATR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ATR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ATR prishistorikken nu!

ATR Prisprediktion Vil du vide, hvor ATR måske er på vej hen? Vores ATR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ATR Tokens prisprediktion nu!

