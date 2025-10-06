Hvad er Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world. Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Aster er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAsterinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekASTERtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Aster på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Aster købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Aster Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Aster (ASTER) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Aster (ASTER) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Aster.

Tjek Aster prisprediktion nu!

Aster (ASTER) Tokenomics

At forstå tokenomics for Aster (ASTER) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ASTER Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Aster (ASTER)

Leder du efter, hvordan du køber Aster? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Aster på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ASTER til lokale valutaer

Prøv konverter

Aster Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Aster, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Aster Hvor meget er Aster (ASTER) værd i dag? Den direkte ASTER pris i USD er 0.9617 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle ASTER til USD pris? $ 0.9617 . Tjek Den aktuelle pris på ASTERtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Aster? Markedsværdien for ASTER er $ 1.94B USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af ASTER? Den cirkulerende forsyning af ASTER er 2.02B USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på ASTER? ASTER opnåede en ATH-pris på 2.419058923870731 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ASTER? ASTER så en ATL-pris på 0.08438718204444161 USD . Hvad er handelsvolumen for ASTER? Direkte 24-timers handelsvolumen for ASTER er $ 14.68M USD . Bliver ASTER højere i år? ASTER kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ASTER prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Aster (ASTER) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025