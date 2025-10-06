UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Aster pris i dag er 0.9617 USD. Følg med i realtid ASTER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ASTER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Aster pris i dag er 0.9617 USD. Følg med i realtid ASTER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ASTER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ASTER

ASTER Prisinfo

Hvad er ASTER

ASTER Officiel hjemmeside

ASTER Tokenomics

ASTER Prisprognose

ASTER Historik

ASTER Købsguide

ASTER-til-fiat-valutaomregner

ASTER Spot

ASTER USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Aster Logo

Aster-kurs(ASTER)

1 ASTER til USD direkte pris:

$0.9617
$0.9617$0.9617
-1.52%1D
USD
Aster (ASTER) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:54:44 (UTC+8)

Aster (ASTER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.9555
$ 0.9555$ 0.9555
24H lav
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
24H høj

$ 0.9555
$ 0.9555$ 0.9555

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

-0.22%

-1.52%

-14.75%

-14.75%

Aster (ASTER) realtidsprisen er $ 0.9617. I løbet af de sidste 24 timer har ASTER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.9555 og et højdepunkt på $ 1.029, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ASTERs højeste pris nogensinde er $ 2.419058923870731, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.08438718204444161.

Når det gælder kortsigtet performance, ASTER har ændret sig med -0.22% i løbet af den sidste time, -1.52% i løbet af 24 timer og -14.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Aster (ASTER) Markedsinformation

No.45

$ 1.94B
$ 1.94B$ 1.94B

$ 14.68M
$ 14.68M$ 14.68M

$ 7.69B
$ 7.69B$ 7.69B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.05%

BSC

Den nuværende markedsværdi på Aster er $ 1.94B, med en 24-timers handelsvolumen på $ 14.68M. Det cirkulerende forsyning af ASTER er 2.02B, med et samlet udbud på 8000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.69B.

Aster (ASTER) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Aster i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.014843-1.52%
30 dage$ -0.8178-45.96%
60 dage$ +0.6617+220.56%
90 dage$ +0.6617+220.56%
Aster Prisændring i dag

I dag ASTER blev der registreret en ændring på $ -0.014843 (-1.52%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Aster 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.8178 (-45.96%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Aster 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ASTER sås en ændring af $ +0.6617 (+220.56%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Aster 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.6617 (+220.56%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Aster (ASTER)?

Tjek AsterPrishistorik-siden nu.

Hvad er Aster (ASTER)

Aster is a next-generation decentralized perpetual exchange built for everyone.Following Astherus' merger with APX Finance in late 2024, this new identity is more than just a name change. We’re revolutionizing the way people trade perpetual contracts and utilize assets in the decentralized world.

Aster er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAsterinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekASTERtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Aster på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Aster købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Aster Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Aster (ASTER) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Aster (ASTER) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Aster.

Tjek Aster prisprediktion nu!

Aster (ASTER) Tokenomics

At forstå tokenomics for Aster (ASTER) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ASTER Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Aster (ASTER)

Leder du efter, hvordan du køber Aster? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Aster på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ASTER til lokale valutaer

1 Aster(ASTER) til VND
25,307.1355
1 Aster(ASTER) til AUD
A$1.461784
1 Aster(ASTER) til GBP
0.730892
1 Aster(ASTER) til EUR
0.827062
1 Aster(ASTER) til USD
$0.9617
1 Aster(ASTER) til MYR
RM4.029523
1 Aster(ASTER) til TRY
40.420251
1 Aster(ASTER) til JPY
¥147.1401
1 Aster(ASTER) til ARS
ARS$1,379.770224
1 Aster(ASTER) til RUB
77.311063
1 Aster(ASTER) til INR
85.370109
1 Aster(ASTER) til IDR
Rp16,028.326922
1 Aster(ASTER) til PHP
56.442173
1 Aster(ASTER) til EGP
￡E.45.421091
1 Aster(ASTER) til BRL
R$5.164329
1 Aster(ASTER) til CAD
C$1.34638
1 Aster(ASTER) til BDT
117.635144
1 Aster(ASTER) til NGN
1,389.733436
1 Aster(ASTER) til COP
$3,698.842455
1 Aster(ASTER) til ZAR
R.16.704729
1 Aster(ASTER) til UAH
40.343315
1 Aster(ASTER) til TZS
T.Sh.2,357.107466
1 Aster(ASTER) til VES
Bs212.5357
1 Aster(ASTER) til CLP
$905.9214
1 Aster(ASTER) til PKR
Rs271.58408
1 Aster(ASTER) til KZT
507.758366
1 Aster(ASTER) til THB
฿30.985974
1 Aster(ASTER) til TWD
NT$29.610743
1 Aster(ASTER) til AED
د.إ3.529439
1 Aster(ASTER) til CHF
Fr0.76936
1 Aster(ASTER) til HKD
HK$7.472409
1 Aster(ASTER) til AMD
֏366.773146
1 Aster(ASTER) til MAD
.د.م8.876491
1 Aster(ASTER) til MXN
$17.849152
1 Aster(ASTER) til SAR
ريال3.606375
1 Aster(ASTER) til ETB
Br147.745971
1 Aster(ASTER) til KES
KSh123.905428
1 Aster(ASTER) til JOD
د.أ0.6818453
1 Aster(ASTER) til PLN
3.539056
1 Aster(ASTER) til RON
лв4.241097
1 Aster(ASTER) til SEK
kr9.116916
1 Aster(ASTER) til BGN
лв1.625273
1 Aster(ASTER) til HUF
Ft323.583199
1 Aster(ASTER) til CZK
20.282253
1 Aster(ASTER) til KWD
د.ك0.2933185
1 Aster(ASTER) til ILS
3.125525
1 Aster(ASTER) til BOB
Bs6.645347
1 Aster(ASTER) til AZN
1.63489
1 Aster(ASTER) til TJS
SM8.828406
1 Aster(ASTER) til GEL
2.606207
1 Aster(ASTER) til AOA
Kz881.484603
1 Aster(ASTER) til BHD
.د.ب0.3606375
1 Aster(ASTER) til BMD
$0.9617
1 Aster(ASTER) til DKK
kr6.222199
1 Aster(ASTER) til HNL
L25.215774
1 Aster(ASTER) til MUR
43.988158
1 Aster(ASTER) til NAD
$16.627793
1 Aster(ASTER) til NOK
kr9.732404
1 Aster(ASTER) til NZD
$1.673358
1 Aster(ASTER) til PAB
B/.0.9617
1 Aster(ASTER) til PGK
K4.03914
1 Aster(ASTER) til QAR
ر.ق3.490971
1 Aster(ASTER) til RSD
дин.97.689486
1 Aster(ASTER) til UZS
soʻm11,448.807692
1 Aster(ASTER) til ALL
L80.292333
1 Aster(ASTER) til ANG
ƒ1.721443
1 Aster(ASTER) til AWG
ƒ1.721443
1 Aster(ASTER) til BBD
$1.9234
1 Aster(ASTER) til BAM
KM1.615656
1 Aster(ASTER) til BIF
Fr2,811.0491
1 Aster(ASTER) til BND
$1.240593
1 Aster(ASTER) til BSD
$0.9617
1 Aster(ASTER) til JMD
$153.920085
1 Aster(ASTER) til KHR
3,846.8
1 Aster(ASTER) til KMF
Fr409.6842
1 Aster(ASTER) til LAK
20,906.521321
1 Aster(ASTER) til LKR
රු291.952886
1 Aster(ASTER) til MDL
L16.320049
1 Aster(ASTER) til MGA
Ar4,312.55131
1 Aster(ASTER) til MOP
P7.703217
1 Aster(ASTER) til MVR
14.71401
1 Aster(ASTER) til MWK
MK1,663.83717
1 Aster(ASTER) til MZN
MT61.45263
1 Aster(ASTER) til NPR
रु136.022848
1 Aster(ASTER) til PYG
6,820.3764
1 Aster(ASTER) til RWF
Fr1,397.3501
1 Aster(ASTER) til SBD
$7.914791
1 Aster(ASTER) til SCR
13.136822
1 Aster(ASTER) til SRD
$37.02545
1 Aster(ASTER) til SVC
$8.414875
1 Aster(ASTER) til SZL
L16.627793
1 Aster(ASTER) til TMT
m3.36595
1 Aster(ASTER) til TND
د.ت2.8312448
1 Aster(ASTER) til TTD
$6.510709
1 Aster(ASTER) til UGX
Sh3,339.0224
1 Aster(ASTER) til XAF
Fr543.3605
1 Aster(ASTER) til XCD
$2.59659
1 Aster(ASTER) til XOF
Fr543.3605
1 Aster(ASTER) til XPF
Fr98.0934
1 Aster(ASTER) til BWP
P12.877163
1 Aster(ASTER) til BZD
$1.933017
1 Aster(ASTER) til CVE
$91.409585
1 Aster(ASTER) til DJF
Fr170.2209
1 Aster(ASTER) til DOP
$61.606502
1 Aster(ASTER) til DZD
د.ج124.992149
1 Aster(ASTER) til FJD
$2.173442
1 Aster(ASTER) til GNF
Fr8,289.854
1 Aster(ASTER) til GTQ
Q7.347388
1 Aster(ASTER) til GYD
$201.399214
1 Aster(ASTER) til ISK
kr119.2508

Aster Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Aster, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Aster hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Aster

Hvor meget er Aster (ASTER) værd i dag?
Den direkte ASTER pris i USD er 0.9617 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ASTER til USD pris?
Den aktuelle pris på ASTERtil USD er $ 0.9617. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Aster?
Markedsværdien for ASTER er $ 1.94B USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ASTER?
Den cirkulerende forsyning af ASTER er 2.02B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ASTER?
ASTER opnåede en ATH-pris på 2.419058923870731 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ASTER?
ASTER så en ATL-pris på 0.08438718204444161 USD.
Hvad er handelsvolumen for ASTER?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ASTER er $ 14.68M USD.
Bliver ASTER højere i år?
ASTER kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ASTER prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:54:44 (UTC+8)

Aster (ASTER) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

ASTER-til-USD Lommeregner

Beløb

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0.9617 USD

Handel ASTER

ASTER/USDC
$0.9627
$0.9627$0.9627
-1.15%
ASTER/USDT
$0.9617
$0.9617$0.9617
-1.55%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,415.17
$110,415.17$110,415.17

+0.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.79
$3,882.79$3,882.79

-0.32%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03169
$0.03169$0.03169

+5.45%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.53
$186.53$186.53

+0.05%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,415.17
$110,415.17$110,415.17

+0.11%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,882.79
$3,882.79$3,882.79

-0.32%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.53
$186.53$186.53

+0.05%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.45
$71.45$71.45

+0.76%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5081
$2.5081$2.5081

+0.28%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07174
$0.07174$0.07174

+43.48%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000525
$0.000525$0.000525

+207.01%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000006145
$0.0000000000006145$0.0000000000006145

+103.81%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004801
$0.00004801$0.00004801

+63.18%