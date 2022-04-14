AS Monaco (ASM) Tokenomics Få vigtig indsigt i AS Monaco (ASM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

AS Monaco (ASM) Information $ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences. Officiel hjemmeside: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x371863096CF5685cD37AE00C28DE10b6edBab3Fe Køb ASM nu!

AS Monaco (ASM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AS Monaco (ASM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 5.15M $ 5.15M $ 5.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Alle tiders Høj: $ 3.932 $ 3.932 $ 3.932 Alle tiders Lav: $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 $ 0.17967373495653602 Nuværende pris: $ 0.246 $ 0.246 $ 0.246 Få mere at vide om AS Monaco (ASM) pris

AS Monaco (ASM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AS Monaco (ASM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ASM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ASM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ASM's tokenomics, kan du udforske ASM tokens live-pris!

AS Monaco (ASM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ASM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ASM prishistorikken nu!

ASM Prisprediktion Vil du vide, hvor ASM måske er på vej hen? Vores ASM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ASM Tokens prisprediktion nu!

