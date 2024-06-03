Artfi (ARTFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Artfi (ARTFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Artfi (ARTFI) Information Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world. Officiel hjemmeside: https://artfi.world/ Hvidbog: https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/home Køb ARTFI nu!

Artfi (ARTFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Artfi (ARTFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 469.59K $ 469.59K $ 469.59K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 130.37M $ 130.37M $ 130.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M Alle tiders Høj: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 Alle tiders Lav: $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 Nuværende pris: $ 0.003602 $ 0.003602 $ 0.003602 Få mere at vide om Artfi (ARTFI) pris

Artfi (ARTFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Artfi (ARTFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARTFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARTFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARTFI's tokenomics, kan du udforske ARTFI tokens live-pris!

