Arm Holdings PLC (ARMON) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Arm Holdings PLC (ARMON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:19:08 (UTC+8)
USD

Arm Holdings PLC (ARMON) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arm Holdings PLC (ARMON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 780.77K
Samlet udbud
$ 5.58K
Cirkulerende forsyning
$ 5.58K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 780.77K
Alle tiders Høj:
$ 614.26
Alle tiders Lav:
$ 130.83952449123566
Nuværende pris:
$ 139.86
Arm Holdings PLC (ARMON) Information

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Officiel hjemmeside:
https://app.ondo.finance/assets/armon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x5Bf1b2A808598C0eF4Af1673a5457d86fE6d7B3d

Arm Holdings PLC (ARMON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Arm Holdings PLC (ARMON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ARMON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ARMON tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ARMON's tokenomics, kan du udforske ARMON tokens live-pris!

