Den direkte Arm Holdings PLC pris i dag er 171.93 USD. Følg med i realtid ARMON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ARMON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Arm Holdings PLC Logo

Arm Holdings PLC-kurs(ARMON)

1 ARMON til USD direkte pris:

$171.93
+1.27%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:53:33 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 169.4
24H lav
$ 172.07
24H høj

$ 169.4
$ 172.07
$ 191.8179294374928
$ 130.83952449123566
+0.29%

+1.27%

+1.04%

+1.04%

Arm Holdings PLC (ARMON) realtidsprisen er $ 171.93. I løbet af de sidste 24 timer har ARMON handlet mellem et lavpunkt på $ 169.4 og et højdepunkt på $ 172.07, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ARMONs højeste pris nogensinde er $ 191.8179294374928, mens den laveste pris nogensinde er $ 130.83952449123566.

Når det gælder kortsigtet performance, ARMON har ændret sig med +0.29% i løbet af den sidste time, +1.27% i løbet af 24 timer og +1.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Arm Holdings PLC (ARMON) Markedsinformation

No.2210

$ 952.38K
$ 56.54K
$ 952.38K
5.54K
5,539.35512285
ETH

Den nuværende markedsværdi på Arm Holdings PLC er $ 952.38K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 56.54K. Det cirkulerende forsyning af ARMON er 5.54K, med et samlet udbud på 5539.35512285. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 952.38K.

Arm Holdings PLC (ARMON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Arm Holdings PLC i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +2.1561+1.27%
30 dage$ +20.15+13.27%
60 dage$ +71.93+71.93%
90 dage$ +71.93+71.93%
Arm Holdings PLC Prisændring i dag

I dag ARMON blev der registreret en ændring på $ +2.1561 (+1.27%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Arm Holdings PLC 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +20.15 (+13.27%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Arm Holdings PLC 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ARMON sås en ændring af $ +71.93 (+71.93%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Arm Holdings PLC 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +71.93 (+71.93%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Arm Holdings PLC (ARMON)?

Tjek Arm Holdings PLCPrishistorik-siden nu.

Hvad er Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineArm Holdings PLCinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekARMONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Arm Holdings PLC på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Arm Holdings PLC købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Arm Holdings PLC Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Arm Holdings PLC (ARMON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Arm Holdings PLC (ARMON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Arm Holdings PLC.

Tjek Arm Holdings PLC prisprediktion nu!

Arm Holdings PLC (ARMON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Arm Holdings PLC (ARMON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ARMON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Arm Holdings PLC (ARMON)

Leder du efter, hvordan du køber Arm Holdings PLC? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Arm Holdings PLC på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Arm Holdings PLC Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Arm Holdings PLC, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Arm Holdings PLC hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Arm Holdings PLC

Hvor meget er Arm Holdings PLC (ARMON) værd i dag?
Den direkte ARMON pris i USD er 171.93 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ARMON til USD pris?
Den aktuelle pris på ARMONtil USD er $ 171.93. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Arm Holdings PLC?
Markedsværdien for ARMON er $ 952.38K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ARMON?
Den cirkulerende forsyning af ARMON er 5.54K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ARMON?
ARMON opnåede en ATH-pris på 191.8179294374928 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ARMON?
ARMON så en ATL-pris på 130.83952449123566 USD.
Hvad er handelsvolumen for ARMON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ARMON er $ 56.54K USD.
Bliver ARMON højere i år?
ARMON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ARMON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

