ARK (ARK) Information ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages. Officiel hjemmeside: http://ark.io/ Hvidbog: https://arkscic.com/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://arkscan.io Køb ARK nu!

ARK (ARK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ARK (ARK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 83.93M $ 83.93M $ 83.93M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 190.61M $ 190.61M $ 190.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.9671 $ 1.9671 $ 1.9671 Alle tiders Lav: $ 0.030143199488520622 $ 0.030143199488520622 $ 0.030143199488520622 Nuværende pris: $ 0.4403 $ 0.4403 $ 0.4403 Få mere at vide om ARK (ARK) pris

ARK (ARK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ARK (ARK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ARK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ARK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ARK's tokenomics, kan du udforske ARK tokens live-pris!

