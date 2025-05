ARK

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

NavnARK

RangNo.433

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)2.34%

Cirkulationsforsyning188,952,738

Max Udbud0

Samlet Udbud188,952,738

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj10.914999961853027,2018-01-09

Laveste pris0.030143199488520622,2017-03-22

Offentlig blockchainARK

IndledningARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.