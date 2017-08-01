Arweave (AR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Arweave (AR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Arweave (AR) Information Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below. Officiel hjemmeside: https://www.arweave.org Hvidbog: https://ar-io.net/azo-0qw6bb9u5doGdMR-atcIRV_ylJCV4K4Kwv85GO4 Block Explorer: https://viewblock.io/arweave Køb AR nu!

Arweave (AR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arweave (AR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 482.94M $ 482.94M $ 482.94M Samlet udbud $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M Cirkulerende forsyning $ 65.65M $ 65.65M $ 65.65M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 485.50M $ 485.50M $ 485.50M Alle tiders Høj: $ 90.912 $ 90.912 $ 90.912 Alle tiders Lav: $ 0.485449842644 $ 0.485449842644 $ 0.485449842644 Nuværende pris: $ 7.356 $ 7.356 $ 7.356 Få mere at vide om Arweave (AR) pris

Arweave (AR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arweave (AR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AR's tokenomics, kan du udforske AR tokens live-pris!

Sådan køber du AR Er du interesseret i at tilføje Arweave (AR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AR på MEXC nu!

Arweave (AR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AR prishistorikken nu!

AR Prisprediktion Vil du vide, hvor AR måske er på vej hen? Vores AR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!