AO (AO) Information Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks. Officiel hjemmeside: https://ao.arweave.net/ Hvidbog: https://5z7leszqicjtb6bjtij34ipnwjcwk3owtp7szjirboxmwudpd2tq.arweave.net/7n6ySzBAkzD4KZoTviHtskVlbdab_yylEQuuy1BvHqc Block Explorer: https://www.ao.link/ Køb AO nu!

AO (AO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AO (AO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.69M $ 46.69M $ 46.69M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 278.88M $ 278.88M $ 278.88M Alle tiders Høj: $ 316.37 $ 316.37 $ 316.37 Alle tiders Lav: $ 10.836269430347123 $ 10.836269430347123 $ 10.836269430347123 Nuværende pris: $ 13.28 $ 13.28 $ 13.28 Få mere at vide om AO (AO) pris

AO (AO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for AO (AO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AO's tokenomics, kan du udforske AO tokens live-pris!

AO (AO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AO prishistorikken nu!

AO Prisprediktion Vil du vide, hvor AO måske er på vej hen? Vores AO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AO Tokens prisprediktion nu!

