AO

Unlike existing decentralized compute systems, AO supports computation without protocol-enforced limitations on size and form while maintaining the network's verifiability and trust minimization. AO achieves this acting as a single, unified computing environment hosted on a heterogeneous set of nodes in a distributed network. It is designed to support an arbitrary number of parallel processes, coordinating through an open message-passing layer. This standard connects independently operating processes into a cohesive 'web'—much like websites on independent servers form a unified experience through hyperlinks.

NavnAO

RangNo.558

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)81,72%

Cirkulationsforsyning3 515 928,17

Max Udbud21 000 000

Samlet Udbud3 515 928,17

Cirkulationshastighed0.1674%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj25.45199751730859,2025-03-21

Laveste pris10.836269430347123,2025-04-16

Offentlig blockchainAO

Sektor

Social Media

