ANLOG (ANLOG) Information By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.analog.one/ Hvidbog: https://www.analog.one/Analog-Timepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.analog.one/ Køb ANLOG nu!

ANLOG (ANLOG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ANLOG (ANLOG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.86B $ 1.86B $ 1.86B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Alle tiders Lav: $ 0.001099883471799137 $ 0.001099883471799137 $ 0.001099883471799137 Nuværende pris: $ 0.001404 $ 0.001404 $ 0.001404 Få mere at vide om ANLOG (ANLOG) pris

ANLOG (ANLOG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ANLOG (ANLOG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ANLOG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ANLOG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ANLOG's tokenomics, kan du udforske ANLOG tokens live-pris!

