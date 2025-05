ANLOG

By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.

NavnANLOG

RangNo.1598

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.02%

Cirkulationsforsyning1,857,089,402

Max Udbud∞

Samlet Udbud9,057,971,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.004004532301968721,2025-02-16

Laveste pris0.001099883471799137,2025-04-22

Offentlig blockchainANLOG

Sektor

Social Media

