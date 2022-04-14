ALEX Lab (ALEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i ALEX Lab (ALEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ALEX Lab (ALEX) Information At ALEX, we build DeFi primitives targeting developers looking to build ecosystem on Bitcoin, enabled by Stacks. As such, we focus on trading, lending and borrowing of crypto assets with Bitcoin as the settlement layer and Stacks as the smart contract layer. At the core of this focus is the automated market making ("AMM") protocol, which allows users to exchange one crypto asset with another trustlessly. Launched in January 2022, we are the biggest DeFi on Bitcoin, bringing your Bitcoin to life. Officiel hjemmeside: https://alexgo.io Hvidbog: https://medium.com/alexgobtc/whitepaper/home Block Explorer: https://explorer.stacks.co/txid/0x460353087a14a6570647ef3892e3e888b2384b74b5b695c852230a49180816ea?chain=mainnet Køb ALEX nu!

ALEX Lab (ALEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ALEX Lab (ALEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 606.49M $ 606.49M $ 606.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Alle tiders Høj: $ 0.59132 $ 0.59132 $ 0.59132 Alle tiders Lav: $ 0.004794769914265774 $ 0.004794769914265774 $ 0.004794769914265774 Nuværende pris: $ 0.00542 $ 0.00542 $ 0.00542 Få mere at vide om ALEX Lab (ALEX) pris

ALEX Lab (ALEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ALEX Lab (ALEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALEX's tokenomics, kan du udforske ALEX tokens live-pris!

ALEX Lab (ALEX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ALEX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ALEX prishistorikken nu!

ALEX Prisprediktion Vil du vide, hvor ALEX måske er på vej hen? Vores ALEX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALEX Tokens prisprediktion nu!

