Alephim (ALEPH) Information Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis Officiel hjemmeside: https://aleph.cloud Hvidbog: https://docs.aleph.im/ Block Explorer: https://solscan.io/token/3UCMiSnkcnkPE1pgQ5ggPCBv6dXgVUy16TmMUe1WpG9x Køb ALEPH nu!

Alephim (ALEPH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Alephim (ALEPH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.88M Samlet udbud $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 247.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.19M Alle tiders Høj: $ 0.8649 Alle tiders Lav: $ 0.02469909 Nuværende pris: $ 0.07638 Få mere at vide om Alephim (ALEPH) pris

Alephim (ALEPH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Alephim (ALEPH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALEPH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALEPH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALEPH's tokenomics, kan du udforske ALEPH tokens live-pris!

Sådan køber du ALEPH Er du interesseret i at tilføje Alephim (ALEPH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ALEPH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ALEPH på MEXC nu!

Alephim (ALEPH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ALEPH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ALEPH prishistorikken nu!

ALEPH Prisprediktion Vil du vide, hvor ALEPH måske er på vej hen? Vores ALEPH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ALEPH Tokens prisprediktion nu!

