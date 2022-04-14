Infinity Ground (AIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Infinity Ground (AIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Infinity Ground (AIN) Information Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders. Officiel hjemmeside: https://www.infinityg.ai/ Hvidbog: https://infinity-ground.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x9558a9254890B2A8B057a789F413631B9084f4a3#code Køb AIN nu!

Infinity Ground (AIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Infinity Ground (AIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.52M $ 20.52M $ 20.52M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 185.30M $ 185.30M $ 185.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 110.72M $ 110.72M $ 110.72M Alle tiders Høj: $ 0.21594 $ 0.21594 $ 0.21594 Alle tiders Lav: $ 0.029249812447963142 $ 0.029249812447963142 $ 0.029249812447963142 Nuværende pris: $ 0.11072 $ 0.11072 $ 0.11072 Få mere at vide om Infinity Ground (AIN) pris

Infinity Ground (AIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Infinity Ground (AIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIN's tokenomics, kan du udforske AIN tokens live-pris!

Sådan køber du AIN Er du interesseret i at tilføje Infinity Ground (AIN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AIN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AIN på MEXC nu!

Infinity Ground (AIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AIN prishistorikken nu!

AIN Prisprediktion Vil du vide, hvor AIN måske er på vej hen? Vores AIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIN Tokens prisprediktion nu!

