Aimonica Brands (AIMONICA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aimonica Brands (AIMONICA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aimonica Brands (AIMONICA) Information Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain. Block Explorer: https://solscan.io/token/FVdo7CDJarhYoH6McyTFqx71EtzCPViinvdd1v86Qmy5 Køb AIMONICA nu!

Aimonica Brands (AIMONICA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aimonica Brands (AIMONICA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Alle tiders Høj: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Alle tiders Lav: $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 Nuværende pris: $ 0.001934 $ 0.001934 $ 0.001934 Få mere at vide om Aimonica Brands (AIMONICA) pris

Aimonica Brands (AIMONICA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aimonica Brands (AIMONICA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIMONICA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIMONICA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIMONICA's tokenomics, kan du udforske AIMONICA tokens live-pris!

Sådan køber du AIMONICA Er du interesseret i at tilføje Aimonica Brands (AIMONICA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AIMONICA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AIMONICA på MEXC nu!

Aimonica Brands (AIMONICA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AIMONICA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AIMONICA prishistorikken nu!

AIMONICA Prisprediktion Vil du vide, hvor AIMONICA måske er på vej hen? Vores AIMONICA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AIMONICA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!