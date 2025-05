AIMONICA

Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

NavnAIMONICA

RangNo.1357

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.18%

Cirkulationsforsyning999,989,552

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud999,989,552

Cirkulationshastighed0.9999%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.09339553558776777,2025-01-02

Laveste pris0.001932065094855473,2025-04-07

Offentlig blockchainSOL

IndledningAimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.