Agro Global Token V2 (AGRO) Information Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture. Officiel hjemmeside: https://agroglobal.network Hvidbog: http://agroglobal.network/images/agro.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c Køb AGRO nu!

Agro Global Token V2 (AGRO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agro Global Token V2 (AGRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 95.00B $ 95.00B $ 95.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.27M $ 27.27M $ 27.27M Alle tiders Høj: $ 0.00085 $ 0.00085 $ 0.00085 Alle tiders Lav: $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 Nuværende pris: $ 0.0002871 $ 0.0002871 $ 0.0002871 Få mere at vide om Agro Global Token V2 (AGRO) pris

Agro Global Token V2 (AGRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Agro Global Token V2 (AGRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AGRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AGRO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AGRO's tokenomics, kan du udforske AGRO tokens live-pris!

Sådan køber du AGRO Er du interesseret i at tilføje Agro Global Token V2 (AGRO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AGRO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber AGRO på MEXC nu!

Agro Global Token V2 (AGRO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for AGRO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk AGRO prishistorikken nu!

AGRO Prisprediktion Vil du vide, hvor AGRO måske er på vej hen? Vores AGRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se AGRO Tokens prisprediktion nu!

