Agro Global Token V2 (AGRO) Tokenomics
Agro Global Token V2 (AGRO) Information
Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.
Agro Global Token V2 (AGRO) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Agro Global Token V2 (AGRO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Agro Global Token V2 (AGRO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Agro Global Token V2 (AGRO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal AGRO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange AGRO tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår AGRO's tokenomics, kan du udforske AGRO tokens live-pris!
Sådan køber du AGRO
Er du interesseret i at tilføje Agro Global Token V2 (AGRO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AGRO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.
Agro Global Token V2 (AGRO) Prishistorik
Ved at analysere kurshistorikken for AGRO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.
AGRO Prisprediktion
Vil du vide, hvor AGRO måske er på vej hen? Vores AGRO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.
Køb Agro Global Token V2 (AGRO)
Beløb
1 AGRO = 0.0002871 USD