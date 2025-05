AGRO

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

NavnAGRO

RangNo.4841

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud95,000,000,000

Samlet Udbud95,000,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.001761875640261186,2021-12-15

Laveste pris0.000118143063261035,2022-01-18

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

