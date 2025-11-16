AdEx (ADX) Tokenomics

AdEx (ADX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i AdEx (ADX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:17:46 (UTC+8)
USD

AdEx (ADX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for AdEx (ADX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 18.74M
Samlet udbud
$ 150.00M
Cirkulerende forsyning
$ 147.90M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 19.01M
Alle tiders Høj:
$ 0.1846
Alle tiders Lav:
$ 0.034879632974
Nuværende pris:
$ 0.1267
AdEx (ADX) Information

Officiel hjemmeside:
https://www.adex.network/
Hvidbog:
https://adexnetwork.notion.site/AdEx-AURA-Vision-198552af7b4f802d8f44c46b3f8ec7ec
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3

AdEx (ADX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for AdEx (ADX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ADX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ADX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ADX's tokenomics, kan du udforske ADX tokens live-pris!

Sådan køber du ADX

Er du interesseret i at tilføje AdEx (ADX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ADX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

AdEx (ADX) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for ADX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

ADX Prisprediktion

Vil du vide, hvor ADX måske er på vej hen? Vores ADX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken