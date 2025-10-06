UdvekslingDEX+
Den direkte AdEx pris i dag er 0.1353 USD. Følg med i realtid ADX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ADX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ADX

ADX Prisinfo

Hvad er ADX

ADX Whitepaper

ADX Officiel hjemmeside

ADX Tokenomics

ADX Prisprognose

ADX Historik

ADX Købsguide

ADX-til-fiat-valutaomregner

ADX Spot

ADX USDT-M Futures

AdEx Logo

AdEx-kurs(ADX)

1 ADX til USD direkte pris:

$0.1353
$0.1353$0.1353
-1.02%1D
USD
AdEx (ADX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:47:44 (UTC+8)

AdEx (ADX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.1302
$ 0.1302$ 0.1302
24H lav
$ 0.1367
$ 0.1367$ 0.1367
24H høj

$ 0.1302
$ 0.1302$ 0.1302

$ 0.1367
$ 0.1367$ 0.1367

$ 3.708280086517334
$ 3.708280086517334$ 3.708280086517334

$ 0.034879632974
$ 0.034879632974$ 0.034879632974

0.00%

-1.02%

+34.09%

+34.09%

AdEx (ADX) realtidsprisen er $ 0.1353. I løbet af de sidste 24 timer har ADX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1302 og et højdepunkt på $ 0.1367, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ADXs højeste pris nogensinde er $ 3.708280086517334, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.034879632974.

Når det gælder kortsigtet performance, ADX har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, -1.02% i løbet af 24 timer og +34.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AdEx (ADX) Markedsinformation

No.863

$ 20.01M
$ 20.01M$ 20.01M

$ 2.62K
$ 2.62K$ 2.62K

$ 20.30M
$ 20.30M$ 20.30M

147.90M
147.90M 147.90M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

98.60%

ETH

Den nuværende markedsværdi på AdEx er $ 20.01M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 2.62K. Det cirkulerende forsyning af ADX er 147.90M, med et samlet udbud på 150000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 20.30M.

AdEx (ADX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for AdEx i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.001394-1.02%
30 dage$ +0.0259+23.67%
60 dage$ +0.0003+0.22%
90 dage$ +0.0148+12.28%
AdEx Prisændring i dag

I dag ADX blev der registreret en ændring på $ -0.001394 (-1.02%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

AdEx 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.0259 (+23.67%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

AdEx 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ADX sås en ændring af $ +0.0003 (+0.22%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

AdEx 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0148 (+12.28%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for AdEx (ADX)?

Tjek AdExPrishistorik-siden nu.

Hvad er AdEx (ADX)

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

AdEx er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineAdExinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekADXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om AdEx på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din AdEx købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

AdEx Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil AdEx (ADX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine AdEx (ADX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for AdEx.

Tjek AdEx prisprediktion nu!

AdEx (ADX) Tokenomics

At forstå tokenomics for AdEx (ADX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ADX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du AdEx (ADX)

Leder du efter, hvordan du køber AdEx? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe AdEx på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ADX til lokale valutaer

1 AdEx(ADX) til VND
3,560.4195
1 AdEx(ADX) til AUD
A$0.205656
1 AdEx(ADX) til GBP
0.102828
1 AdEx(ADX) til EUR
0.116358
1 AdEx(ADX) til USD
$0.1353
1 AdEx(ADX) til MYR
RM0.566907
1 AdEx(ADX) til TRY
5.686659
1 AdEx(ADX) til JPY
¥20.7009
1 AdEx(ADX) til ARS
ARS$194.117616
1 AdEx(ADX) til RUB
10.876767
1 AdEx(ADX) til INR
12.010581
1 AdEx(ADX) til IDR
Rp2,254.999098
1 AdEx(ADX) til PHP
7.940757
1 AdEx(ADX) til EGP
￡E.6.390219
1 AdEx(ADX) til BRL
R$0.726561
1 AdEx(ADX) til CAD
C$0.18942
1 AdEx(ADX) til BDT
16.549896
1 AdEx(ADX) til NGN
195.519324
1 AdEx(ADX) til COP
$520.384095
1 AdEx(ADX) til ZAR
R.2.350161
1 AdEx(ADX) til UAH
5.675835
1 AdEx(ADX) til TZS
T.Sh.331.617594
1 AdEx(ADX) til VES
Bs29.9013
1 AdEx(ADX) til CLP
$127.4526
1 AdEx(ADX) til PKR
Rs38.20872
1 AdEx(ADX) til KZT
71.435694
1 AdEx(ADX) til THB
฿4.359366
1 AdEx(ADX) til TWD
NT$4.165887
1 AdEx(ADX) til AED
د.إ0.496551
1 AdEx(ADX) til CHF
Fr0.10824
1 AdEx(ADX) til HKD
HK$1.051281
1 AdEx(ADX) til AMD
֏51.600714
1 AdEx(ADX) til MAD
.د.م1.248819
1 AdEx(ADX) til MXN
$2.511168
1 AdEx(ADX) til SAR
ريال0.507375
1 AdEx(ADX) til ETB
Br20.786139
1 AdEx(ADX) til KES
KSh17.432052
1 AdEx(ADX) til JOD
د.أ0.0959277
1 AdEx(ADX) til PLN
0.497904
1 AdEx(ADX) til RON
лв0.596673
1 AdEx(ADX) til SEK
kr1.282644
1 AdEx(ADX) til BGN
лв0.228657
1 AdEx(ADX) til HUF
Ft45.524391
1 AdEx(ADX) til CZK
2.853477
1 AdEx(ADX) til KWD
د.ك0.0412665
1 AdEx(ADX) til ILS
0.439725
1 AdEx(ADX) til BOB
Bs0.934923
1 AdEx(ADX) til AZN
0.23001
1 AdEx(ADX) til TJS
SM1.242054
1 AdEx(ADX) til GEL
0.366663
1 AdEx(ADX) til AOA
Kz124.014627
1 AdEx(ADX) til BHD
.د.ب0.0507375
1 AdEx(ADX) til BMD
$0.1353
1 AdEx(ADX) til DKK
kr0.875391
1 AdEx(ADX) til HNL
L3.547566
1 AdEx(ADX) til MUR
6.188622
1 AdEx(ADX) til NAD
$2.339337
1 AdEx(ADX) til NOK
kr1.369236
1 AdEx(ADX) til NZD
$0.235422
1 AdEx(ADX) til PAB
B/.0.1353
1 AdEx(ADX) til PGK
K0.56826
1 AdEx(ADX) til QAR
ر.ق0.491139
1 AdEx(ADX) til RSD
дин.13.743774
1 AdEx(ADX) til UZS
soʻm1,610.714028
1 AdEx(ADX) til ALL
L11.296197
1 AdEx(ADX) til ANG
ƒ0.242187
1 AdEx(ADX) til AWG
ƒ0.242187
1 AdEx(ADX) til BBD
$0.2706
1 AdEx(ADX) til BAM
KM0.227304
1 AdEx(ADX) til BIF
Fr395.4819
1 AdEx(ADX) til BND
$0.174537
1 AdEx(ADX) til BSD
$0.1353
1 AdEx(ADX) til JMD
$21.654765
1 AdEx(ADX) til KHR
541.2
1 AdEx(ADX) til KMF
Fr57.6378
1 AdEx(ADX) til LAK
2,941.304289
1 AdEx(ADX) til LKR
රු41.074374
1 AdEx(ADX) til MDL
L2.296041
1 AdEx(ADX) til MGA
Ar606.72579
1 AdEx(ADX) til MOP
P1.083753
1 AdEx(ADX) til MVR
2.07009
1 AdEx(ADX) til MWK
MK234.08253
1 AdEx(ADX) til MZN
MT8.64567
1 AdEx(ADX) til NPR
रु19.136832
1 AdEx(ADX) til PYG
959.5476
1 AdEx(ADX) til RWF
Fr196.5909
1 AdEx(ADX) til SBD
$1.113519
1 AdEx(ADX) til SCR
1.848198
1 AdEx(ADX) til SRD
$5.20905
1 AdEx(ADX) til SVC
$1.183875
1 AdEx(ADX) til SZL
L2.339337
1 AdEx(ADX) til TMT
m0.47355
1 AdEx(ADX) til TND
د.ت0.3983232
1 AdEx(ADX) til TTD
$0.915981
1 AdEx(ADX) til UGX
Sh469.7616
1 AdEx(ADX) til XAF
Fr76.4445
1 AdEx(ADX) til XCD
$0.36531
1 AdEx(ADX) til XOF
Fr76.4445
1 AdEx(ADX) til XPF
Fr13.8006
1 AdEx(ADX) til BWP
P1.811667
1 AdEx(ADX) til BZD
$0.271953
1 AdEx(ADX) til CVE
$12.860265
1 AdEx(ADX) til DJF
Fr23.9481
1 AdEx(ADX) til DOP
$8.667318
1 AdEx(ADX) til DZD
د.ج17.584941
1 AdEx(ADX) til FJD
$0.305778
1 AdEx(ADX) til GNF
Fr1,166.286
1 AdEx(ADX) til GTQ
Q1.033692
1 AdEx(ADX) til GYD
$28.334526
1 AdEx(ADX) til ISK
kr16.7772

AdEx Ressource

For en mere dybdegående forståelse af AdEx, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel AdEx hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om AdEx

Hvor meget er AdEx (ADX) værd i dag?
Den direkte ADX pris i USD er 0.1353 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ADX til USD pris?
Den aktuelle pris på ADXtil USD er $ 0.1353. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af AdEx?
Markedsværdien for ADX er $ 20.01M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ADX?
Den cirkulerende forsyning af ADX er 147.90M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ADX?
ADX opnåede en ATH-pris på 3.708280086517334 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ADX?
ADX så en ATL-pris på 0.034879632974 USD.
Hvad er handelsvolumen for ADX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ADX er $ 2.62K USD.
Bliver ADX højere i år?
ADX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ADX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:47:44 (UTC+8)

AdEx (ADX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

ADX-til-USD Lommeregner

Beløb

ADX
ADX
USD
USD

1 ADX = 0.1353 USD

Handel ADX

ADX/USDT
$0.1353
$0.1353$0.1353
-1.02%

