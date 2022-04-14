Access Protocol (ACS) Tokenomics

Access Protocol (ACS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Access Protocol (ACS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Access Protocol (ACS) Information

Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.

https://www.accessprotocol.co/
https://www.accessprotocol.co/Whitepaper_Access.pdf
https://solscan.io/token/5MAYDfq5yxtudAhtfyuMBuHZjgAbaS9tbEyEQYAhDS5y

Access Protocol (ACS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Access Protocol (ACS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 48.38M
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 42.29B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 0.026999
Alle tiders Lav:
$ 0.001040604805783683
Nuværende pris:
$ 0.0011439
Access Protocol (ACS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Access Protocol (ACS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ACS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ACS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ACS's tokenomics, kan du udforske ACS tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

