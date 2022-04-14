Access Protocol (ACS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Access Protocol (ACS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Access Protocol (ACS) Information Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters. Officiel hjemmeside: https://www.accessprotocol.co/ Hvidbog: https://www.accessprotocol.co/Whitepaper_Access.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/5MAYDfq5yxtudAhtfyuMBuHZjgAbaS9tbEyEQYAhDS5y Køb ACS nu!

Access Protocol (ACS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Access Protocol (ACS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.38M $ 48.38M $ 48.38M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 42.29B $ 42.29B $ 42.29B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.026999 $ 0.026999 $ 0.026999 Alle tiders Lav: $ 0.001040604805783683 $ 0.001040604805783683 $ 0.001040604805783683 Nuværende pris: $ 0.0011439 $ 0.0011439 $ 0.0011439 Få mere at vide om Access Protocol (ACS) pris

Access Protocol (ACS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Access Protocol (ACS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ACS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ACS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ACS's tokenomics, kan du udforske ACS tokens live-pris!

Access Protocol (ACS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ACS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ACS prishistorikken nu!

ACS Prisprediktion Vil du vide, hvor ACS måske er på vej hen? Vores ACS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ACS Tokens prisprediktion nu!

