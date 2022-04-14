Fusionist (ACE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fusionist (ACE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fusionist (ACE) Information ACE is the native token of Endurance, a decentralized game/social blockchain that will be housing Fusionist, a web3 AAA game. Officiel hjemmeside: https://ace.fusionist.io/ Hvidbog: https://www.fusionist.io/doc/Fusionist_Endurance_WhitePaper_Ver1.0_Publish.pdf Block Explorer: https://explorer-endurance.fusionist.io/accounts Køb ACE nu!

Fusionist (ACE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fusionist (ACE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.34M $ 38.34M $ 38.34M Samlet udbud $ 147.00M $ 147.00M $ 147.00M Cirkulerende forsyning $ 71.82M $ 71.82M $ 71.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 78.48M $ 78.48M $ 78.48M Alle tiders Høj: $ 20 $ 20 $ 20 Alle tiders Lav: $ 0.4264239671179304 $ 0.4264239671179304 $ 0.4264239671179304 Nuværende pris: $ 0.5339 $ 0.5339 $ 0.5339 Få mere at vide om Fusionist (ACE) pris

Fusionist (ACE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fusionist (ACE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ACE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ACE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ACE's tokenomics, kan du udforske ACE tokens live-pris!

Sådan køber du ACE Er du interesseret i at tilføje Fusionist (ACE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ACE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ACE på MEXC nu!

Fusionist (ACE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ACE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ACE prishistorikken nu!

ACE Prisprediktion Vil du vide, hvor ACE måske er på vej hen? Vores ACE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ACE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!