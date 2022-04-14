ABBC Coin (ABBC) Tokenomics Få vigtig indsigt i ABBC Coin (ABBC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ABBC Coin (ABBC) Information ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users. Officiel hjemmeside: https://abbccoin.com/ Hvidbog: https://abbccoin.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://e.abbcnet.io/ Køb ABBC nu!

ABBC Coin (ABBC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ABBC Coin (ABBC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.23M $ 5.23M $ 5.23M Samlet udbud $ 1.23B $ 1.23B $ 1.23B Cirkulerende forsyning $ 905.30M $ 905.30M $ 905.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M Alle tiders Høj: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Alle tiders Lav: $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 $ 0.000710730004387872 Nuværende pris: $ 0.005778 $ 0.005778 $ 0.005778 Få mere at vide om ABBC Coin (ABBC) pris

ABBC Coin (ABBC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ABBC Coin (ABBC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ABBC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ABBC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ABBC's tokenomics, kan du udforske ABBC tokens live-pris!

ABBC Coin (ABBC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ABBC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ABBC prishistorikken nu!

