ABBC

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

NavnABBC

RangNo.1310

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning905,304,095.6861483

Max Udbud1,225,109,279

Samlet Udbud907,217,636.86

Cirkulationshastighed0.7389%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj2.05421,2018-10-25

Laveste pris0.000710730004387872,2025-04-23

Offentlig blockchainABBC

Sektor

Social Media

