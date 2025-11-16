Apple xStock (AAPLX) Tokenomics

Apple xStock (AAPLX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Apple xStock (AAPLX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:17:29 (UTC+8)
USD

Apple xStock (AAPLX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Apple xStock (AAPLX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M
Samlet udbud
$ 9.00K
$ 9.00K$ 9.00K
Cirkulerende forsyning
$ 6.00K
$ 6.00K$ 6.00K
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.46M
$ 2.46M$ 2.46M
Alle tiders Høj:
$ 285.91
$ 285.91$ 285.91
Alle tiders Lav:
$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604
Nuværende pris:
$ 272.89
$ 272.89$ 272.89

Apple xStock (AAPLX) Information

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Officiel hjemmeside:
https://assets.backed.fi/products/apple-xstock
Block Explorer:
https://solscan.io/token/XsbEhLAtcf6HdfpFZ5xEMdqW8nfAvcsP5bdudRLJzJp

Apple xStock (AAPLX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Apple xStock (AAPLX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal AAPLX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange AAPLX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår AAPLX's tokenomics, kan du udforske AAPLX tokens live-pris!

Sådan køber du AAPLX

Er du interesseret i at tilføje Apple xStock (AAPLX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe AAPLX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Apple xStock (AAPLX) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for AAPLX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

AAPLX Prisprediktion

Vil du vide, hvor AAPLX måske er på vej hen? Vores AAPLX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken