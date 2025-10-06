UdvekslingDEX+
Den direkte Apple xStock pris i dag er 270.29 USD. Følg med i realtid AAPLX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AAPLX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Apple xStock pris i dag er 270.29 USD. Følg med i realtid AAPLX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk AAPLX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Apple xStock Logo

Apple xStock-kurs(AAPLX)

1 AAPLX til USD direkte pris:

$270.29
$270.29$270.29
-0.16%1D
USD
Apple xStock (AAPLX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:46:31 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 269.71
$ 269.71$ 269.71
24H lav
$ 272.9
$ 272.9$ 272.9
24H høj

$ 269.71
$ 269.71$ 269.71

$ 272.9
$ 272.9$ 272.9

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604$ 204.46269321696604

+0.04%

-0.16%

+2.69%

+2.69%

Apple xStock (AAPLX) realtidsprisen er $ 270.29. I løbet af de sidste 24 timer har AAPLX handlet mellem et lavpunkt på $ 269.71 og et højdepunkt på $ 272.9, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AAPLXs højeste pris nogensinde er $ 218.05582778461107, mens den laveste pris nogensinde er $ 204.46269321696604.

Når det gælder kortsigtet performance, AAPLX har ændret sig med +0.04% i løbet af den sidste time, -0.16% i løbet af 24 timer og +2.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Apple xStock (AAPLX) Markedsinformation

No.1899

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 59.91K
$ 59.91K$ 59.91K

$ 2.43M
$ 2.43M$ 2.43M

6.00K
6.00K 6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485 8,999.85946485

SOL

Den nuværende markedsværdi på Apple xStock er $ 1.62M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 59.91K. Det cirkulerende forsyning af AAPLX er 6.00K, med et samlet udbud på 8999.85946485. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.43M.

Apple xStock (AAPLX) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Apple xStock i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.4332-0.16%
30 dage$ +12.86+4.99%
60 dage$ +34.22+14.49%
90 dage$ +66.75+32.79%
Apple xStock Prisændring i dag

I dag AAPLX blev der registreret en ændring på $ -0.4332 (-0.16%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Apple xStock 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +12.86 (+4.99%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Apple xStock 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage AAPLX sås en ændring af $ +34.22 (+14.49%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Apple xStock 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +66.75 (+32.79%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Apple xStock (AAPLX)?

Tjek Apple xStockPrishistorik-siden nu.

Hvad er Apple xStock (AAPLX)

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Apple xStock er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineApple xStockinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekAAPLXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Apple xStock på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Apple xStock købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Apple xStock Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Apple xStock (AAPLX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Apple xStock (AAPLX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Apple xStock.

Tjek Apple xStock prisprediktion nu!

Apple xStock (AAPLX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Apple xStock (AAPLX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om AAPLX Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Apple xStock (AAPLX)

Leder du efter, hvordan du køber Apple xStock? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Apple xStock på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

AAPLX til lokale valutaer

1 Apple xStock(AAPLX) til VND
7,112,681.35
1 Apple xStock(AAPLX) til AUD
A$410.8408
1 Apple xStock(AAPLX) til GBP
205.4204
1 Apple xStock(AAPLX) til EUR
232.4494
1 Apple xStock(AAPLX) til USD
$270.29
1 Apple xStock(AAPLX) til MYR
RM1,132.5151
1 Apple xStock(AAPLX) til TRY
11,360.2887
1 Apple xStock(AAPLX) til JPY
¥41,354.37
1 Apple xStock(AAPLX) til ARS
ARS$387,790.4688
1 Apple xStock(AAPLX) til RUB
21,728.6131
1 Apple xStock(AAPLX) til INR
23,993.6433
1 Apple xStock(AAPLX) til IDR
Rp4,504,831.5314
1 Apple xStock(AAPLX) til PHP
15,863.3201
1 Apple xStock(AAPLX) til EGP
￡E.12,765.7967
1 Apple xStock(AAPLX) til BRL
R$1,451.4573
1 Apple xStock(AAPLX) til CAD
C$378.406
1 Apple xStock(AAPLX) til BDT
33,061.8728
1 Apple xStock(AAPLX) til NGN
390,590.6732
1 Apple xStock(AAPLX) til COP
$1,039,575.8835
1 Apple xStock(AAPLX) til ZAR
R.4,694.9373
1 Apple xStock(AAPLX) til UAH
11,338.6655
1 Apple xStock(AAPLX) til TZS
T.Sh.662,475.3842
1 Apple xStock(AAPLX) til VES
Bs59,734.09
1 Apple xStock(AAPLX) til CLP
$254,613.18
1 Apple xStock(AAPLX) til PKR
Rs76,329.896
1 Apple xStock(AAPLX) til KZT
142,707.7142
1 Apple xStock(AAPLX) til THB
฿8,708.7438
1 Apple xStock(AAPLX) til TWD
NT$8,322.2291
1 Apple xStock(AAPLX) til AED
د.إ991.9643
1 Apple xStock(AAPLX) til CHF
Fr216.232
1 Apple xStock(AAPLX) til HKD
HK$2,100.1533
1 Apple xStock(AAPLX) til AMD
֏103,083.2002
1 Apple xStock(AAPLX) til MAD
.د.م2,494.7767
1 Apple xStock(AAPLX) til MXN
$5,016.5824
1 Apple xStock(AAPLX) til SAR
ريال1,013.5875
1 Apple xStock(AAPLX) til ETB
Br41,524.6527
1 Apple xStock(AAPLX) til KES
KSh34,824.1636
1 Apple xStock(AAPLX) til JOD
د.أ191.63561
1 Apple xStock(AAPLX) til PLN
994.6672
1 Apple xStock(AAPLX) til RON
лв1,191.9789
1 Apple xStock(AAPLX) til SEK
kr2,562.3492
1 Apple xStock(AAPLX) til BGN
лв456.7901
1 Apple xStock(AAPLX) til HUF
Ft90,944.4763
1 Apple xStock(AAPLX) til CZK
5,700.4161
1 Apple xStock(AAPLX) til KWD
د.ك82.43845
1 Apple xStock(AAPLX) til ILS
878.4425
1 Apple xStock(AAPLX) til BOB
Bs1,867.7039
1 Apple xStock(AAPLX) til AZN
459.493
1 Apple xStock(AAPLX) til TJS
SM2,481.2622
1 Apple xStock(AAPLX) til GEL
732.4859
1 Apple xStock(AAPLX) til AOA
Kz247,745.1111
1 Apple xStock(AAPLX) til BHD
.د.ب101.35875
1 Apple xStock(AAPLX) til BMD
$270.29
1 Apple xStock(AAPLX) til DKK
kr1,748.7763
1 Apple xStock(AAPLX) til HNL
L7,087.0038
1 Apple xStock(AAPLX) til MUR
12,363.0646
1 Apple xStock(AAPLX) til NAD
$4,673.3141
1 Apple xStock(AAPLX) til NOK
kr2,735.3348
1 Apple xStock(AAPLX) til NZD
$470.3046
1 Apple xStock(AAPLX) til PAB
B/.270.29
1 Apple xStock(AAPLX) til PGK
K1,135.218
1 Apple xStock(AAPLX) til QAR
ر.ق981.1527
1 Apple xStock(AAPLX) til RSD
дин.27,456.0582
1 Apple xStock(AAPLX) til UZS
soʻm3,217,737.5804
1 Apple xStock(AAPLX) til ALL
L22,566.5121
1 Apple xStock(AAPLX) til ANG
ƒ483.8191
1 Apple xStock(AAPLX) til AWG
ƒ483.8191
1 Apple xStock(AAPLX) til BBD
$540.58
1 Apple xStock(AAPLX) til BAM
KM454.0872
1 Apple xStock(AAPLX) til BIF
Fr790,057.67
1 Apple xStock(AAPLX) til BND
$348.6741
1 Apple xStock(AAPLX) til BSD
$270.29
1 Apple xStock(AAPLX) til JMD
$43,259.9145
1 Apple xStock(AAPLX) til KHR
1,081,160
1 Apple xStock(AAPLX) til KMF
Fr115,143.54
1 Apple xStock(AAPLX) til LAK
5,875,869.4477
1 Apple xStock(AAPLX) til LKR
රු82,054.6382
1 Apple xStock(AAPLX) til MDL
L4,586.8213
1 Apple xStock(AAPLX) til MGA
Ar1,212,061.447
1 Apple xStock(AAPLX) til MOP
P2,165.0229
1 Apple xStock(AAPLX) til MVR
4,135.437
1 Apple xStock(AAPLX) til MWK
MK467,628.729
1 Apple xStock(AAPLX) til MZN
MT17,271.531
1 Apple xStock(AAPLX) til NPR
रु38,229.8176
1 Apple xStock(AAPLX) til PYG
1,916,896.68
1 Apple xStock(AAPLX) til RWF
Fr392,731.37
1 Apple xStock(AAPLX) til SBD
$2,224.4867
1 Apple xStock(AAPLX) til SCR
3,692.1614
1 Apple xStock(AAPLX) til SRD
$10,406.165
1 Apple xStock(AAPLX) til SVC
$2,365.0375
1 Apple xStock(AAPLX) til SZL
L4,673.3141
1 Apple xStock(AAPLX) til TMT
m946.015
1 Apple xStock(AAPLX) til TND
د.ت795.73376
1 Apple xStock(AAPLX) til TTD
$1,829.8633
1 Apple xStock(AAPLX) til UGX
Sh938,446.88
1 Apple xStock(AAPLX) til XAF
Fr152,713.85
1 Apple xStock(AAPLX) til XCD
$729.783
1 Apple xStock(AAPLX) til XOF
Fr152,713.85
1 Apple xStock(AAPLX) til XPF
Fr27,569.58
1 Apple xStock(AAPLX) til BWP
P3,619.1831
1 Apple xStock(AAPLX) til BZD
$543.2829
1 Apple xStock(AAPLX) til CVE
$25,691.0645
1 Apple xStock(AAPLX) til DJF
Fr47,841.33
1 Apple xStock(AAPLX) til DOP
$17,314.7774
1 Apple xStock(AAPLX) til DZD
د.ج35,129.5913
1 Apple xStock(AAPLX) til FJD
$610.8554
1 Apple xStock(AAPLX) til GNF
Fr2,329,899.8
1 Apple xStock(AAPLX) til GTQ
Q2,065.0156
1 Apple xStock(AAPLX) til GYD
$56,604.1318
1 Apple xStock(AAPLX) til ISK
kr33,515.96

Apple xStock Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Apple xStock, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Apple xStock hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Apple xStock

Hvor meget er Apple xStock (AAPLX) værd i dag?
Den direkte AAPLX pris i USD er 270.29 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle AAPLX til USD pris?
Den aktuelle pris på AAPLXtil USD er $ 270.29. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Apple xStock?
Markedsværdien for AAPLX er $ 1.62M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af AAPLX?
Den cirkulerende forsyning af AAPLX er 6.00K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på AAPLX?
AAPLX opnåede en ATH-pris på 218.05582778461107 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på AAPLX?
AAPLX så en ATL-pris på 204.46269321696604 USD.
Hvad er handelsvolumen for AAPLX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for AAPLX er $ 59.91K USD.
Bliver AAPLX højere i år?
AAPLX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se AAPLX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:46:31 (UTC+8)

Apple xStock (AAPLX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

