R0AR TOKEN (1R0R) Information R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all. Officiel hjemmeside: https://r0ar.io/ Hvidbog: https://mirror.xyz/r0ar.eth/pwh71xQKHW5sKOmassbAGiL-eEfxnQMZTJw7FkMl9YA Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb0415D55f2C87b7f99285848bd341C367FeAc1ea Køb 1R0R nu!

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for R0AR TOKEN (1R0R), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 239.40M $ 239.40M $ 239.40M Alle tiders Høj: $ 0.02585 $ 0.02585 $ 0.02585 Alle tiders Lav: $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 $ 0.003689277531738991 Nuværende pris: $ 0.02394 $ 0.02394 $ 0.02394 Få mere at vide om R0AR TOKEN (1R0R) pris

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for R0AR TOKEN (1R0R) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 1R0R tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 1R0R tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 1R0R's tokenomics, kan du udforske 1R0R tokens live-pris!

Sådan køber du 1R0R Er du interesseret i at tilføje R0AR TOKEN (1R0R) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe 1R0R, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber 1R0R på MEXC nu!

R0AR TOKEN (1R0R) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for 1R0R hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk 1R0R prishistorikken nu!

1R0R Prisprediktion Vil du vide, hvor 1R0R måske er på vej hen? Vores 1R0R prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 1R0R Tokens prisprediktion nu!

