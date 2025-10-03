Den direkte R0AR TOKEN pris i dag er 0.01301 USD. Følg med i realtid 1R0R til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 1R0R prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte R0AR TOKEN pris i dag er 0.01301 USD. Følg med i realtid 1R0R til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 1R0R prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

R0AR TOKEN Logo

R0AR TOKEN-kurs(1R0R)

1 1R0R til USD direkte pris:

$0.01301
$0.01301$0.01301
+0.61%1D
USD
R0AR TOKEN (1R0R) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:24:46 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286
24H lav
$ 0.01325
$ 0.01325$ 0.01325
24H høj

$ 0.01286
$ 0.01286$ 0.01286

$ 0.01325
$ 0.01325$ 0.01325

$ 0.05359728874422925
$ 0.05359728874422925$ 0.05359728874422925

$ 0.003689277531738991
$ 0.003689277531738991$ 0.003689277531738991

+0.15%

+0.61%

-24.45%

-24.45%

R0AR TOKEN (1R0R) realtidsprisen er $ 0.01301. I løbet af de sidste 24 timer har 1R0R handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01286 og et højdepunkt på $ 0.01325, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 1R0Rs højeste pris nogensinde er $ 0.05359728874422925, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.003689277531738991.

Når det gælder kortsigtet performance, 1R0R har ændret sig med +0.15% i løbet af den sidste time, +0.61% i løbet af 24 timer og -24.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

R0AR TOKEN (1R0R) Markedsinformation

No.5870

--
----

$ 10.29K
$ 10.29K$ 10.29K

$ 130.10M
$ 130.10M$ 130.10M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

1,000,000,000,010
1,000,000,000,010 1,000,000,000,010

ETH

Den nuværende markedsværdi på R0AR TOKEN er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 10.29K. Det cirkulerende forsyning af 1R0R er --, med et samlet udbud på 1000000000010. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 130.10M.

R0AR TOKEN (1R0R) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for R0AR TOKEN i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0000789+0.61%
30 dage$ -0.02421-65.05%
60 dage$ -0.00731-35.98%
90 dage$ -0.00786-37.67%
R0AR TOKEN Prisændring i dag

I dag 1R0R blev der registreret en ændring på $ +0.0000789 (+0.61%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

R0AR TOKEN 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.02421 (-65.05%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

R0AR TOKEN 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage 1R0R sås en ændring af $ -0.00731 (-35.98%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

R0AR TOKEN 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.00786 (-37.67%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for R0AR TOKEN (1R0R)?

Tjek R0AR TOKENPrishistorik-siden nu.

Hvad er R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineR0AR TOKENinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- Tjek1R0Rtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om R0AR TOKEN på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din R0AR TOKEN købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

R0AR TOKEN Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil R0AR TOKEN (1R0R) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine R0AR TOKEN (1R0R) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for R0AR TOKEN.

Tjek R0AR TOKEN prisprediktion nu!

R0AR TOKEN (1R0R) Tokenomics

At forstå tokenomics for R0AR TOKEN (1R0R) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om 1R0R Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du R0AR TOKEN (1R0R)

Leder du efter, hvordan du køber R0AR TOKEN? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe R0AR TOKEN på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

R0AR TOKEN Ressource

For en mere dybdegående forståelse af R0AR TOKEN, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel R0AR TOKEN hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om R0AR TOKEN

Hvor meget er R0AR TOKEN (1R0R) værd i dag?
Den direkte 1R0R pris i USD er 0.01301 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle 1R0R til USD pris?
Den aktuelle pris på 1R0Rtil USD er $ 0.01301. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af R0AR TOKEN?
Markedsværdien for 1R0R er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af 1R0R?
Den cirkulerende forsyning af 1R0R er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på 1R0R?
1R0R opnåede en ATH-pris på 0.05359728874422925 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på 1R0R?
1R0R så en ATL-pris på 0.003689277531738991 USD.
Hvad er handelsvolumen for 1R0R?
Direkte 24-timers handelsvolumen for 1R0R er $ 10.29K USD.
Bliver 1R0R højere i år?
1R0R kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se 1R0R prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-10-05 19:24:46 (UTC+8)

R0AR TOKEN (1R0R) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
10-04 13:39:16On-chain data
Amerikanske Ethereum Spot ETF registrerer nettoindstrømning på $233,5 millioner i går
10-04 11:26:38Brancheopdateringer
USDC-udstedelse overstiger 75 milliarder, markedsandel når 24,9%
10-03 10:20:00Brancheopdateringer
Den samlede kryptomarkedsværdi vender tilbage til over 4,2 billioner dollars, med en 24-timers stigning på 2,3%
10-03 05:17:00Brancheopdateringer
Bitcoin bryder $120.000-mærket for første gang siden midten af august
10-01 14:11:00Brancheopdateringer
I går så amerikanske Ethereum spot ETF'er nettoindstrømninger på $127,5 millioner, mens Bitcoin spot ETF'er registrerede nettoindstrømninger på $430 millioner
09-30 18:14:00Brancheopdateringer
Aktuelle mainstream CEX og DEX finansieringsrater indikerer, at markedet er neutralt med en let bearish tendens

