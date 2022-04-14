Tokenomika pro Ton Ship (SHIP)

Zjistěte klíčové informace o Ton Ship (SHIP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Ton Ship (SHIP)

TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation.

Oficiální webové stránky:
https://tonship.com
Bílá kniha:
https://ton-ship.gitbook.io/tonship-litepaper-v.2.0.0-en/

Ton Ship (SHIP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ton Ship (SHIP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 70.85K
Celkový objem:
$ 98.74B
Objem v oběhu:
$ 90.55B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 77.26K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Ton Ship (SHIP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ton Ship (SHIP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHIP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHIP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHIP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHIP!

Předpověď ceny SHIP

Chcete vědět, kam může SHIP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHIP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

