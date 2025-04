Co je Ton Ship (SHIP)

TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation.

