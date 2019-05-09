Tokenomika pro PEAKDEFI (PEAK)

Tokenomika pro PEAKDEFI (PEAK)

Zjistěte klíčové informace o PEAKDEFI (PEAK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o PEAKDEFI (PEAK)

PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars:

PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020.

PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys.

MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better.

Oficiální webové stránky:
http://peakdefi.com/

PEAKDEFI (PEAK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PEAKDEFI (PEAK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 339.76K
$ 339.76K
Celkový objem:
$ 2.08B
$ 2.08B
Objem v oběhu:
$ 1.66B
$ 1.66B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 426.92K
$ 426.92K
Historické maximum:
$ 0.885608
$ 0.885608
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00020465
$ 0.00020465

Tokenomika PEAKDEFI (PEAK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PEAKDEFI (PEAK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PEAK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PEAK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PEAK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPEAK!

Předpověď ceny PEAK

Chcete vědět, kam může PEAK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PEAK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

