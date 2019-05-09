Tokenomika pro PEAKDEFI (PEAK)
Informace o PEAKDEFI (PEAK)
PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars:
PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020.
PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys.
MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better.
PEAKDEFI (PEAK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PEAKDEFI (PEAK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PEAKDEFI (PEAK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PEAKDEFI (PEAK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PEAK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PEAK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PEAK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPEAK!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.