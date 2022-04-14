Tokenomika pro Butter (BUTTER)
What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project.
What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter
History of your project. Project is 1 day old
What’s next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can
What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K.
Tokenomika Butter (BUTTER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Butter (BUTTER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BUTTER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BUTTER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
