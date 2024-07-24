Tokenomika pro Worldcoin (WLD)

Tokenomika pro Worldcoin (WLD)

Zjistěte klíčové informace o Worldcoin (WLD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Worldcoin (WLD)

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

Oficiální webové stránky:
https://worldcoin.org/
Bílá kniha:
https://whitepaper.worldcoin.org/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x163f8c2467924be0ae7b5347228cabf260318753

Worldcoin (WLD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Worldcoin (WLD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.05B
$ 2.05B
Celkový objem:
Objem v oběhu:
$ 1.87B
$ 1.87B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
$ 11.95
$ 11.95
Historické minimum:
$ 0.581715807558338
$ 0.581715807558338
Aktuální cena:
$ 1.094
$ 1.094

Hloubková struktura tokenu Worldcoin (WLD)

Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů WLD. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.

Worldcoin (WLD) is designed as a global identity and financial network token, with a focus on broad distribution, user incentives, and robust governance. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Total Supply: 10 billion WLD tokens.
  • Initial Issuance: All tokens were minted at genesis as ERC-20 tokens on Ethereum.
  • Inflation: The supply is fixed for the first 15 years. Afterward, governance may enable an inflation rate of up to 1.5% per year.

Allocation Mechanism

Allocation RecipientDescription / PurposeUnlocking Schedule
CommunityUser Grants, Network Operation, Ecosystem Fund. Worldcoin Foundation governs allocations.500M unlocked at genesis; 3.5B unlocked gradually (Years 1-3); 1.75B (Years 4-6); 875M (Years 7-9); 875M (Years 10-15)
TFH InvestorsEarly investors in Tools for Humanity (TFH), the initial developer.12-month lock-up after warrant exercise, then daily unlock over 24 months
Initial Development TeamTeam members and contributors.12-month lock-up after warrant exercise, then daily unlock over 24 months
TFH ReserveReserve for TFH, contractually locked at least as long as investors/team.Matches lock-up periods of investors/team

Usage and Incentive Mechanism

  • User Grants:

    • Orb-verified users receive 1 WLD as a welcome grant and 25 WLD in recurring grants.
    • At least 6 billion WLD (60% of total supply) are targeted for user grants.
    • Grants are distributed on Optimism (L2), with WLD bridged from Ethereum.

  • Orb Operators:

    • Operators are rewarded in WLD for each successful user sign-up.
    • Orbs are allocated via a bidding process to maximize efficiency and sign-up rates.
    • Operator rewards are funded from the operational allocation.

  • Ecosystem and Operational Costs:

    • Up to 1 billion WLD (10% of total supply) for operational costs (e.g., bug bounties, grants, outreach).
    • 500 million WLD (5% of total supply) for an Ecosystem Fund (R&D, grants, liquidity, etc.).

  • Governance:

    • WLD holders will have governance rights, with future potential for expanded utility (e.g., payments, signaling support for initiatives).
    • World ID enables "one person, one vote" governance, supplementing token-based voting.

Locking and Unlocking Mechanism

Allocation RecipientLocking MechanismUnlocking Time / Schedule
CommunityStaged unlocks governed by Worldcoin Foundation500M at genesis (instant); 3.5B over 3 years (daily); 1.75B (Years 4-6, daily); 875M (Years 7-9, daily); 875M (Years 10-15, daily)
TFH Investors12-month lock-up after warrant exerciseDaily unlock over 24 months after lock-up
Initial Development Team12-month lock-up after warrant exerciseDaily unlock over 24 months after lock-up
TFH ReserveContractually locked at least as long as investors/teamMatches lock-up periods of investors/team

Unlocking Example Table:

Start DateRecipientUnlock GranularityUnlock AmountUnlock Periods (days)
2023-07-24CommunityDaily3,500,000,0001,096
2023-07-24CommunityInstant500,000,0001
2024-07-24TFH ReserveDaily170,000,000730
2024-07-24TFH InvestorsDaily1,350,000,000730
2024-07-24Initial Development TeamDaily980,000,000730
2026-07-24CommunityDaily1,750,000,0001,096
2029-07-24CommunityDaily875,000,0001,096
2032-07-24CommunityDaily875,000,0002,192

Additional Notes

  • Distribution: The vast majority of tokens are intended for users and operators, with decreasing rewards over time to incentivize early adoption.
  • Governance and Decentralization: The protocol aims for progressive decentralization, with the Worldcoin Foundation currently managing on-chain operations via a multi-sig wallet.
  • Utility Expansion: Future uses may include payments, further governance, and ecosystem participation as determined by community governance.

Worldcoin’s tokenomics are designed to maximize user adoption, incentivize network growth, and ensure long-term sustainability through a carefully staged unlock and allocation process, with a strong focus on governance and ecosystem development.

Tokenomika Worldcoin (WLD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Worldcoin (WLD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WLD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WLD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WLD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWLD!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.